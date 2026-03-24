Torna l'allarme sulle strade a Napoli dove aumentano negli ultimi giorni i casi di persone investite che perdono la vita. Domenica scorsa il caso delle sorelle Zhanna Rubakha, e Oksana Kotlova, 57 e 51, ed erano entrambe ucraine, originarie di Leopoli, investite su corso Garibaldi, in zona Porta Nolana, da una Mercedes guidata da un imprenditore poi risultato positivo all'alcoltest. Ieri sera il drammatico investimento al Corso Vittorio Emanuele di un uomo di 85 anni morto poi in ospedale: era il professore Italo Ferraro, architetto, autore del monumentale "Atlante della città storica di Napoli". Nel 2025 le vittime sono state 12, contro le 21 registrate nel 2024. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, tre morti investiti in due giorni: è di nuovo allarme sulle strade

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