Napoli tragico incidente al Corso Vittorio Emanuele | scompare il professor Italo Ferraro

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nel cuore della città. Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri, 23 marzo, al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, dove il professor Italo Ferraro, 85 anni, è stato investito da uno scooter. Il ricovero e il decesso. Dopo l’impatto, le condizioni dell’anziano sono apparse subito estremamente gravi. Trasportato d’urgenza in ospedale, il professore è deceduto poco dopo il ricovero, senza riuscire a riprendersi dalle ferite riportate. Una figura di rilievo culturale. Italo Ferraro era un architetto e studioso di grande valore, noto per il suo contributo alla conoscenza della città. Autore di numerosi volumi, aveva dedicato gran parte del suo lavoro alla storia e alla struttura urbana di Napoli, tra cui il celebre Atlante storico di Napoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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