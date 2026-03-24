Napoli investito al Corso Vittorio Emanuele | morto il professor Italo Ferraro
Gravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori di numerosi libri, specialmente dedicati ai quartieri di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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