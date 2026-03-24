Napoli investito al Corso Vittorio Emanuele | morto il professor Italo Ferraro

Da ilmattino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori di numerosi libri, specialmente dedicati ai quartieri di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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