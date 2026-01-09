Rapina in abitazione a Posillipo | cinque misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha eseguito cinque misure cautelari in un’operazione contro un’organizzazione responsabile di una rapina in abitazione a Posillipo, con un danno di circa 500mila euro a un imprenditore napoletano. L’indagine ha permesso di identificare e fermare i sospetti coinvolti in questo episodio di criminalità, contribuendo alla sicurezza della comunità locale e al contrasto della delinquenza.

Colpita un'organizzazione responsabile di una rapina in abitazione da circa 500mila euro ai danni di un imprenditore napoletano.. Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di cinque persone; due delle quali destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere, due della misura degli arresti domiciliari e una dell'obbligo di presentazione alla P.G. Tutti gli indagati sono gravemente indiziati per aver commesso, in concorso tra loro, il reato di rapina pluriaggravata e sequestro di persona aggravato in un'abitazione di Posillipo, ai danni di un noto imprenditore napoletano.

