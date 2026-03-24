Napoli investito in corso Vittorio Emanuele | architetto muore in ospedale

È morto Italo Ferraro, l'architetto 85enne investito da uno scooter ieri sera lungo Corso Vittorio Emanuele. Si tratta della terza vittima sulle strade di Napoli in appena due giorni dopo l'incidente mortale che è costato la vita a due sorelle ucraine in corso Garibaldi domenica sera. Italo si trovava in strada quando, in circostanze da chiarire, intorno alle 20, è stato travolto da uno scooter guidato da una giovane donna. Ferito, è stato trasportato già in gravi condizioni all'Ospedale Pellegrini di Napoli. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Oggi, all'alba, il decesso. Sulla pagina del deputato Francesco Emilio Borrelli i cittadini denunciano ritardi nei soccorsi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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#Atac Linee 70, 81, 87, 492, 628 deviate su corso Vittorio Emanuele, lungotevere e da qui normale percorso. Intervento Forze dell'Ordine a Corso Rinascimento x.com