Investito al Corso Vittorio Emanuele lo scrittore 84enne Italo Ferraro muore dopo straziante agonia

Sbalzato in aria intorno alle 19.30 di lunedì da un'Aprilia guidata da una 27enne, aveva partecipato ad un incontro culturale nei pressi del luogo dell'incidente Non ce l'ha fatta Italo Ferraro, 84 anni, investito da una moto mentre attraversava la strada al Corso Vittorio Emanuelelunedì pomeriggio, 23 marzo. Secondo la prima ricostruzione degli agenti della Municipale (Unità Operativa Scampia) guidata dal comandante Ciro Esposito accorsi sul posto, l’84enne stava attraversando la carreggiata quando - in direzione Piazza Mazzini - è sopraggiunta una Aprilia Sport City 125 condotta da una 27enne. L'impatto è stato molto violento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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