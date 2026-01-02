Calcio Napoli De Bruyne vicino al rientro | a metà gennaio torna a Castel Volturno

Kevin De Bruyne si prepara a tornare al Calcio Napoli. Dopo l’intervento di fine ottobre, il centrocampista belga sta completando la riatletizzazione al centro sportivo di Castel Volturno. La sua riabilitazione procede secondo i tempi previsti, e si prevede che possa riprendere l’attività a metà gennaio. Il club azzurro monitora attentamente il percorso di recupero per reintegrarlo nel gruppo il prima possibile.

Dopo l'operazione di fine ottobre, il centrocampista del Calcio Napoli è pronto a rientrare al centro sportivo azzurro per iniziare la riatletizzazione. Il Mondiale 2026 resta un obiettivo chiave. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro in sede è previsto a metà gennaio: Kevin De Bruyne inizierà la fase di riatletizzazione seguendo un

CDS - Napoli, De Bruyne tornerà a Castel Volturno per la riatletizzazione, le condizioni - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli rimasto out per infortunio dalla fine di ottobre. napolimagazine.com

Repubblica: “Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio” - Otto partite in un mese, sette indisponibili e un calendario senza tregua: gli azzurri ripartono da Castel Volturno guardando alla Lazio e al tour de force tra campionato e Champions. napolipiu.com

