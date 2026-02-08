Sabato drammatico sulla Cassia | due donne investite e uccise a Viterbo e Acquapendente

Sabato sulla Cassia si trasforma in una giornata da ricordare per la sua tragedia. In due episodi distinti, due donne sono state investite e hanno perso la vita mentre attraversavano la strada. Una a Viterbo, l’altra ad Acquapendente: due incidenti che si sono verificati in poche ore e che hanno scosso le comunità locali. La polizia sta ancora cercando di ricostruire cosa sia successo, ma intanto le vittime non ci sono più. Strade vuote e silenzio nelle zone coinvolte, mentre si cercano risposte e si valutano eventuali responsabil

È stato un vero e proprio sabato nero per la strada statale Cassia, teatro di due tragedie in poche ore che sono costate la vita a due donne, entrambe pedoni, investite in tratti diversi della consolare.L'ultimo dramma si è consumato alle 18:08 sulla Cassia Sud, in zona Ponte di Cetti (km 76).

