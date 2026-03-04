De Siervo | Vergara talento emergente della Serie A

Il Napoli annuncia che Antonio Vergara, giovane calciatore della squadra, è stato riconosciuto come Rising Star Of The Month di febbraio. Il riconoscimento evidenzia la sua prestazione nel campionato di Serie A, distinguendosi tra i talenti emergenti della stagione. La società ha comunicato ufficialmente il premio ottenuto dal giocatore, che si è distinto per le sue performance recenti.

Il talento del Napoli Antonio Vergara è stato premiato come Rising Star Of The Month di febbraio. Il riconoscimento verrà consegnato al giovane azzurro nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Un premio che certifica l'impatto crescente del centrocampista cresciuto a Frattamaggiore, protagonista di una stagione in continua crescita con la maglia azzurra sotto la guida di Antonio Conte. A commentare il riconoscimento è stato Luigi De Siervo, CEO della Lega Serie A, che ha sottolineato il percorso del giovane azzurro.

