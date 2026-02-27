Blitz anti-droga a Ravenna | 14 arresti

La polizia di Ravenna ha condotto un'operazione contro il traffico di droga nella zona della stazione ferroviaria, dei giardini Speyer e di Via Carducci. Durante il blitz sono stati arrestati 14 persone sospettate di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato al sequestro di droga e materiale utile alle indagini.

La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. L'operazione, denominata "Smoke Corner" e condotta dalla squadra mobile della questura, ha portato all'esecuzione di 14 arresti. Nel corso dell'operazione è stato anche effettuato un servizio ad "alto impatto" con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna.