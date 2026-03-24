Mutamenti | al Piccolo Teatro del Giullare in scena lo spettacolo Costellazioni

La rappresentazione, prodotta da Mutamenti - Teatro Civico 14 e liberamente ispirata al testo di Nick Payne, affronta il tema delle possibilità alternative all'interno di una storia d'amore. Sul palcoscenico, gli attori Roberto Solofria, autore anche della scrittura scenica, e Ilaria Delli Paoli interpretano un uomo e una donna, mettendo in scena le molteplici direzioni che il loro rapporto può assumere in base a ogni singola affermazione o negazione. La struttura narrativa si basa sulla teoria del multiverso, mostrando come ogni decisione comporti un cambiamento nel percorso della coppia, generando differenti scenari in cui i protagonisti costruiscono o interrompono la loro relazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Al Piccolo Teatro del Giullare le ultime repliche di “Bro”Lo spettacolo diretto da Aniello Mallardo in scena dal 6 all’8 marzo con Antonio Stoccuto protagonista.

"Bro": ultime repliche al Piccolo Teatro del Giullare per il monologoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) A...

Approfondimenti e contenuti su Piccolo Teatro del

Discussioni sull' argomento Se il Miracolo a Milano non è più atteso ma ricordato. La riscrittura di Paolo di Paolo al Piccolo Teatro fino al 1 aprile; Torino, Elena Ascione in scena con Memoria a breve termine al Piccolo Teatro Comico; Il 29 marzo al Piccolo Teatro dell’Essere in Sé in scena Tecnicismi & Baldoria; Retroscena: Lino Guanciale in ‘Miracolo a Milano’.

La firma al Piccolo Teatro CTSDomenica 22 marzo alle ore 19:00 al Piccolo Teatro Cts di Caserta, in scena ci sarà lo spettacolo presentato dalla compagnia Teatrogene dal titolo LA FIRMA, ... napolivillage.com

Nietta Tempesta si racconta | Il Piccolo Teatro di Bari: la sua storia AncheCinema, mettendo a disposizione i propri spazi e i propri servizi per questo evento, intende sostenere uno storico teatro cittadino, che ha bisogno del supporto di tutti gli operatori e del facebook