al piccolo teatro del giullare le ultime repliche di bro

Al Piccolo Teatro del Giullare sono in programma le ultime tre repliche di “Bro”, uno spettacolo scritto da Francesco Maria Siani e ispirato a un testo di Bernard-Marie Koltès. La rappresentazione, andata in scena dopo il debutto dei giorni scorsi, conclude la sua programmazione imminente. La produzione ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica durante questa fase finale.

Lo spettacolo diretto da Aniello Mallardo in scena dal 6 all'8 marzo con Antonio Stoccuto protagonista. Dopo il debutto dei giorni scorsi, sono in programma le ultime tre repliche di "Bro", lo spettacolo scritto da Francesco Maria Siani e liberamente ispirato a La nuit juste avant les forêts di Bernard-Marie Koltès. Lo spettacolo andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026 al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, in via Incagliati. La regia è affidata ad A. M., mentre sul palco sarà protagonista A. S. Lo spettacolo si avvale inoltre della collaborazione di Mario Autore per l'aiuto regia e le musiche originali, della consulenza scenografica di S.