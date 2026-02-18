Incontri informativi sulla sanità Appuntamento in via Ugo Bassi

A Cento, un ciclo di incontri sulla sanità si svolge ancora, dopo che il Comune e l’Azienda Usl di Ferrara hanno organizzato le sessioni gratuite. Questa volta, l’appuntamento si tiene in via Ugo Bassi, coinvolgendo medici dell’Ospedale SS. È un’occasione per i cittadini di parlare direttamente con gli specialisti e fare domande sulla loro salute.

Continua a Cento il ciclo di incontri informativi gratuiti " Il medico risponde ", promosso dal Comune di Cento e dall' Azienda Usl di Ferrara, che vede come protagonisti gli specialisti dell' Ospedale SS. Annunziata. L'iniziativa è pensata per offrire ai cittadini un'occasione diretta di informazione e confronto sui principali temi della salute, attraverso il dialogo con i direttori delle Unità Operative ospedaliere. Il prossimo incontro si terrà domani alle 18.30 al centro sociale Ugo Bassi. Il relatore sarà Luca Castagnini, direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale, alla presenza della direttrice generale delle Aziende sanitarie Nicoletta Natalini e dell'assessore alla Sanità del Comune di Cento Mario Pedaci.