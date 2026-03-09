Pisaniello DeMMe live al Nolurè | ad Avellino una serata di musica dal vivo

Il 13 marzo 2026 il Nolurè Lounge Bar di Avellino ospita il concerto del duo PisanielloD.eMMe. La serata di musica dal vivo è stata annunciata sulla piattaforma La Mia Campania e fa parte del programma di eventi del locale. L'evento si svolge nel centro cittadino e coinvolge il pubblico locale e gli appassionati di musica.