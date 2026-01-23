Genova Museo di Storia Naturale chiuso per lavori | riaprirà forse nel 2030

Il Museo di Storia Naturale di Genova, il più antico della città, è attualmente chiuso dal 8 aprile 2025 per lavori di ristrutturazione. La riapertura è prevista, forse, non prima del 2030. Durante questo periodo, l’istituzione non è accessibile al pubblico, e i visitatori devono attendere ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche di riapertura.

Il Museo più antico di Genova è chiuso dall'8 aprile 2025, e potrebbe riaprire i battenti dopo il 2030. Insieme alla biblioteca specializzata che contiene circa 95mila opere tra monografie e miscellanee. "Chiuso temporaneamente per attività di manutenzione della struttura e tutela delle collezioni", spiega l'avviso che compare nella home del portale del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. "Nato nel 1867 (.) possiede ricchissime collezioni scientifiche formate da 4 milioni e mezzo di reperti ed esemplari provenienti da ogni parte del mondo (.) Quelli esposti sono 6.000, distribuiti in 23 sale, su due piani". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, Museo di Storia Naturale chiuso per lavori: riaprirà (forse) nel 2030

