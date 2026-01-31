Denunciato un 28enne che ha minacciato i sanitari del 118 dopo essere stato morso da un cane

Questa sera a Passopisciaro, i carabinieri sono intervenuti dopo che i sanitari del 118 sono stati minacciati da un giovane di 28 anni. L’uomo, che era stato morso da un cane, ha aggredito verbalmente i medici e ha tentato di intimidire gli operatori sanitari. I militari, arrivati sul posto in collaborazione con la centrale operativa, hanno identificato e denunciato il ragazzo per minacce. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio nella zona.

Nella tarda serata, i carabinieri del nucleo radiomobile di Randazzo hanno raggiunto la frazione di Passopisciaro, in sinergia con la centrale operativa, perché il personale del 118 ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per l’aggressione da parte di un giovane. Un’ambulanza si era appena recata presso l’abitazione del ragazzo, che aveva chiesto aiuto al 118, riferendo di essere stato morso, poco prima, da un cane. Il personale sanitario ha effettivamente trovato l’uomo sull’uscio di casa, con una vistosa ferita al dito, ed ha iniziato a medicarlo. Improvvisamente, però, il ferito avrebbe iniziato ad agitarsi, sottraendosi alle cure e colpendo ripetutamente l’ambulanza con calci e pugni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Randazzo 118

Un tragico incidente nel Milanese si è portato via Emanuele Visconti, 28 anni di Scorrano, che è deceduto all’ospedale di Melzo dopo essere stato investito da un’auto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Randazzo 118

Argomenti discussi: Ubriachi al volante, tre denunce; Oltre 2.300 dosi tra hashish, marijuana e cocaina, blitz dei carabinieri: un 28enne arrestato e un 20enne denunciato; Fermato nella notte con cocaina, bilancino e spranga: denunciato 28enne a Ferrara; Campagnola, furto al bar dell’oratorio: denunciato 28enne.

«C’è un pedofilo», scatta la denuncia per un 28enne dopo segnalazioni delle mammeSegnalazioni dei genitori e denuncia di un minore portano all’intervento dei carabinieri: fermato e denunciato un 28enne al Vomero. stylo24.it

Contrasto alla droga, un arresto e una denuncia nell'arco di poche oreUn arresto e una denuncia: è il risultato delle ultime due operazioni dei carabinieri di Brunico, una svolta nella medesima località e l’altra a Campo Tures. Eccole nel dettaglio. A Campo Tures, a fin ... trentotoday.it

Passopisciaro, chiama il 118 per un morso di cane ma aggredisce l’autista dell’ambulanza. Denunciato un 28enne. #Passopisciaro #CastiglioneDiSicilia #Carabinieri #118 #Cronaca - facebook.com facebook

Fermato nella notte con cocaina, bilancino e spranga: denunciato 28enne a Ferrara x.com