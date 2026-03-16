MotoGP GP Brasile 2026 | programma orari tv streaming Circuito diverso dalla F1

Nel fine settimana dal 20 al 22 marzo si svolgerà il Gran Premio del Brasile, seconda gara del campionato mondiale di MotoGP 2026. La competizione si terrà su un circuito differente da quello della Formula 1 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con orari ancora da definire. La manifestazione coinvolge le classi Moto3, Moto2 e MotoGP.

Nel week end del 20-22 marzo il Motomondiale 2026 inizierà l’appuntamento in Brasile, il secondo della stagione 2026. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole tornare a monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, ma attenzione all’inserimento di Marco Bezzecchi su Aprilia, che in Thailandia ha impressionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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