Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Fino al 30 aprile la Casa Museo Boncompagni Ludovisi diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo – Direzione Musei Nazionali della Città di Roma guidata da Luca Mercuri, ospita la mostra fotografica 'Turbanti'. Ideata e curata dall'artista, stylist e docente Cosmo Muccino Amatulli, con le fotografie di Roberto Autuori, la mostra nasce dall'incontro tra formazione, creatività e inclusione. Racconta storie visive, trasformando l'immagine in uno spazio di espressione e riconoscimento. Cuore dell'esposizione sono i copricapi esclusivi creati in Accademia dagli studenti di Fashion Styling & Communication e indossati dalle modelle e dai modelli dell'Associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mostre, 'Turbanti' a Roma un percorso fotografico tra moda e inclusione

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