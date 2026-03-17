Mostre a Roma arriva ‘Turbanti’ | percorso fotografico tra moda e inclusione

A Roma, dal 23 marzo al 30 aprile, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi ospita la mostra fotografica intitolata 'Turbanti'. La rassegna si svolge all’interno di una struttura gestita dall’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo, sotto la direzione dei Musei Nazionali della Città di Roma. La mostra rimane aperta fino alla fine di aprile e propone un percorso tra moda e inclusione attraverso le fotografie esposte.

(Adnkronos) – Dal 23 marzo al 30 aprile la Casa Museo Boncompagni Ludovisi diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della Città di Roma guidata da Luca Mercuri, ospita la mostra fotografica 'Turbanti'. La mostra sarà presentata dall’onorevole Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Busto Arsizio: 2 mostre gratuite al Festival Fotografico EuropeoBusto Arsizio si conferma il cuore pulsante della XIV edizione del Festival Fotografico Europeo, ospitando due mostre fondamentali alla Galleria... Il festival fotografico d'autore (gratis) anima il quartiere San Pellegrino: mostre, talk e incontriDal 14 al 29 marzo, il cuore medievale di Viterbo fa da cornice alla fotografia d'autore grazie al festival “Viterbo fotografia 2026”. Approfondimenti e contenuti su Mostre a Roma arriva 'Turbanti'... Temi più discussi: Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 marzo; A Roma arriva il Ritratto di Giovane, donato al museo ungherese da Venezia; A Roma arriva Hokusai: la potenza della Grande Onda; Mostre a Roma marzo 2026, via al prezioso weekend. Mostre, a Roma arriva 'Turbanti': percorso fotografico tra moda e inclusioneDal 23 marzo al 30 aprile la Casa Museo Boncompagni Ludovisi diretta da Maria Giuseppina Di Monte e afferente all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della Città di Roma ... adnkronos.com Cosa fare a Roma a marzo: mostre, eventi e appuntamenti da non perdereCosa fare a Roma nel mese di marzo? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti ... grazia.it Visitare mostre e musei riduce ansia e stress, lo conferma uno studio MINERVA #benessere - facebook.com facebook Da Torino a Cagliari, mostre, concerti e percorsi guidati per riscoprire il patrimonio nazionale attraverso il talento e la storia delle donne. Il Ministero della Cultura rinnova l'appuntamento dell'ingresso libero per il pubblico femminile x.com