Gino Paoli, 91 anni, è deceduto lasciando un vuoto tra i musicisti e il pubblico italiano. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di numerosi artisti, tra cui Vasco Rossi e Gianni Morandi, che hanno espresso il loro affetto e rispetto attraverso messaggi pubblici. La sua carriera ha attraversato diverse decadi, contribuendo alla musica italiana con canzoni che sono rimaste nel tempo.

Gino Paoli è morto a 91 anni, la scomparsa ha lasciato un segno in milioni di italiani, compresi le personalità del mondo dello spettacolo da Vasco Rossi a Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Gino Paoli, il cordoglio dei vip da Vasco Rossi a Gianni Morandi: "Immenso", "Ti ho voluto sempre bene"

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