Il mondo della musica e dello spettacolo si è stretto attorno alla notizia della morte di Gino Paoli, figura di rilievo nel panorama italiano. Personalità come Mogol, Fazio e Morandi hanno espresso pubblicamente il loro cordoglio, ricordando le loro emozioni e i legami con l’artista. Molti colleghi e amici hanno condiviso messaggi di affetto e ricordi personali, contribuendo a definire il ruolo di Paoli nel panorama musicale nazionale.

«Ciao Gino. Artista Senza Fine». Sono le parole con cui Patty Pravo ricorda Paoli postando il video del duetto live su «La Gatta» del 1995. La frase «Il poeta in una stanza», il saluto «Ciao Gino» e le note di Il cielo in una stanza». L'omaggio di Carlo Conti su Instagram «Ci siamo conosciuti nel ‘58. Ho sentito “Il cielo in una stanza” di Mina che lei cantava in un locale di Ischia. Una canzone cosi eccezionale che laureò Mina come grandissima vocalist» ricorda Renzo Arbore al Corriere. «Da lì ho comperato il primo album di Paoli, una vera rivelazione (.) Per primo ha individuato che i testi potevano essere poesie. Prima ancora di Battisti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri», Morandi: «Ti ho voluto bene». Le reazioni alla morte di Gino Paoli

Articoli correlati

Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino Paoli«Avevo un rapporto personale con Gino Paoli, ci conoscevamo molto bene, e devo dire che mi commuove molto la sua scomparsa» ha detto il...

Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Mogol: “Era un caro amico, negli ultimi tempi era un po’ depresso”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica...

Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli

Mogol: «Perdo un caro amico», Fazio: «Le sue canzoni erano quadri». Tutte le reazioni alla morte di Gino PaoliIl mondo della cultura e dello spettacolo in lutto per la scomparsa del grande cantautore genovese. La sindaca di Genova Salis: «Perdiamo una voce unica,capace di raccontare con straordinaria sensibil ... corriere.it

Mogol: Un caro amico. Salvini: Un grandissimoL’omaggio di Simona Ventura: Fai buon viaggio e grazie per le emozioni che ci hai regalato ... msn.com