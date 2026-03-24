È deceduto all'età di 91 anni Gino Paoli, figura importante nel panorama musicale italiano. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di vari personaggi pubblici, tra cui conduttori televisivi e cantanti, che hanno ricordato la sua attività artistica e i suoi brani. La sua scomparsa ha generato commenti diffusi sui social e sui mezzi di comunicazione, sottolineando il ruolo che ha avuto nel mondo della musica.

Gino Paoli è morto a 91 anni, la scomparsa ha lasciato un segno in milioni di italiani, compresi le personalità del mondo dello spettacolo da Fabio Fazio a Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Gino Paoli, il cordoglio dei vip da Fabio Fazio a Gianni Morandi: "Poeta, dipingeva con le canzoni"

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