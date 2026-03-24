Gino Paoli è deceduto il 24 marzo all’età di 91 anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio provenienti da diversi settori, tra cui il mondo musicale e le istituzioni. Mogol ha ricordato il suo legame di amicizia e ha menzionato che negli ultimi tempi era un po’ depresso. Fazio ha commentato come le sue canzoni dipingessero emozioni e atmosfere.

La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica e le massime cariche istituzionali. Con la sua morte se ne va uno dei pilastri fondativi della cosiddetta “scuola genovese”, un artista capace di tradurre l’introspezione in un patrimonio collettivo. Il ricordo di Mogol: dalla fragilità recente al retroscena su Mina. A tracciare il ritratto più intimo e doloroso in queste prime ore è stato Giulio Rapetti, in arte Mogol. Raggiunto dall’agenzia Adnkronos, il celebre paroliere ha faticato a trattenere l’emozione nel ricordare l’amico: “Mi dispiace immensamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Mogol: “Era un caro amico, negli ultimi tempi era un po’ depresso”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”

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