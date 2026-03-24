Morto Gino Paoli il cantautore aveva 91 anni | nei suoi testi l'amore senza fine per Ornella Vanoni

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gino Paoli è deceduto all'età di 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata in diretta, suscitando reazioni e messaggi di cordoglio. Durante la sua carriera, ha scritto testi in cui l’amore e i sentimenti sono stati temi centrali, e ha avuto un rapporto professionale con Ornella Vanoni. La sua morte ha suscitato un'ampia attenzione tra il pubblico e i media.

Le notizie sulla morte di Gino Paoli in diretta, il cantautore si è spento a 91 anni: le reazioni e i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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