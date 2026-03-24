Morto Gino Paoli il cantautore aveva 91 anni | nei suoi testi l'amore senza fine per Ornella Vanoni

Gino Paoli è deceduto all'età di 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata in diretta, suscitando reazioni e messaggi di cordoglio. Durante la sua carriera, ha scritto testi in cui l’amore e i sentimenti sono stati temi centrali, e ha avuto un rapporto professionale con Ornella Vanoni. La sua morte ha suscitato un'ampia attenzione tra il pubblico e i media.

Le notizie sulla morte di Gino Paoli in diretta, il cantautore si è spento a 91 anni: le reazioni e i messaggi di cordoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: È morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Fu il cantante dell'amore "senza fine"

Leggi anche: È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: “Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”

Contenuti e approfondimenti su Morto Gino Paoli

Temi più discussi: È morto Gino Paoli: il cantante aveva 91 anni; È morto Gino Paoli. Il celebre cantautore aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; I genitori di Andrea Costantini, il macellaio trovato morto nella cella frigorifera: Nessuno si suicida conficcandosi due volte una lama da 30 centimetri nel petto.

È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

Morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni: nei suoi testi l’amore senza fine per Ornella VanoniLe notizie sulla morte di Gino Paoli in diretta, il cantautore si è spento a 91 anni: le reazioni e i messaggi di cordoglio ... fanpage.it

È morto Gino Paoli. E improvvisamente il silenzio pesa di più, come quando finisce una canzone che non volevi finisse mai. Perché Paoli non era solo musica: era un modo unico di raccontare l’amore, la solitudine, la vita che scorre tra le pieghe delle emozio - facebook.com facebook

È morto Gino Paoli, uno degli ultimi grandi cantautori italiani del Novecento. Nato a Monfalcone e cresciuto a Genova, Paoli è stato tra i fondatori della "scuola genovese", insieme a Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi e Umberto Bindi. Il suo nome è l x.com