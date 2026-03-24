È deceduto Gino Paoli, cantautore italiano nato nel 1934 e morto all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso una nota ufficiale. Gino Paoli è conosciuto per aver scritto e interpretato canzoni che parlano d’amore e di emozioni. La sua carriera musicale si è sviluppata nel corso di diversi decenni, lasciando un segno importante nel panorama italiano.

AGI - E' morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni. Lo annuncia la famiglia in una nota. La vita di Gino Paoli si può raccontare seguendo il filo delle sue canzoni più famose, che sono state, di volta in volta, svolta personale, scarto biografico, fotografia fedele del momento che stava vivendo. Ogni titolo entrato nel canone porta con sé un pezzo della sua storia, dagli esordi genovesi fino alla maturità, passando per amori irregolari, notti nei vicoli, estati lontano da casa, amicizie cruciali come quella con Luigi Tenco. All’inizio degli anni Sessanta, Paoli è un giovane cantautore che si muove tra i locali di Genova e una vita sregolata, fatta di amori e incontri nei bordelli dei caruggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È morto Gino Paoli, aveva 91 anni. Fu il cantante dell'amore "senza fine"

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