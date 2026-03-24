morto gino paoli aveva 91 anni

E’ morto all’età di 91 anni il cantautore Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”. Referendum, Nordio: “Mia la responsabilità della sconfitta”. Poi difende Bartolozzi e Delmastro New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni

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