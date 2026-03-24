Gino Paoli è morto aveva 91 anni

Gino Paoli è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la famiglia in una note in cui chiede la massima riservatezza: «Questa notte Gino ci ha lasciato in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni

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LA GATTA E I POETI / OMAGGIO A GINO PAOLI E ORNELLA VANONI - facebook.com facebook