Morto Antonio Cipolletta cofondatore de La Padella la storica rosticceria di piazza Arenella
Scomparso Antonio Cipolletta, cofondatore della nota rosticceria napoletana. Funerali il 25 marzo 2026 alle 11.30 nella chiesa dei Santi Maria del Soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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