È morto il cofondatore di Asos Quentin Griffiths | è precipitato dal 17esimo piano di un palazzo in Thailandia

Quentin Griffiths, cofondatore di Asos, è morto dopo essere precipitato dal 17° piano di un edificio in Thailandia. La causa sembra essere un incidente, anche se le autorità stanno ancora indagando. Griffiths aveva 58 anni ed era uno dei volti più noti nel settore della moda online. Secondo fonti locali, l’uomo si trovava in un appartamento di Bangkok al momento della tragedia. La notizia ha suscitato sorpresa tra colleghi e amici, che ricordano la sua passione per il mondo della moda digitale.