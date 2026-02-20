È morto il cofondatore di Asos Quentin Griffiths | è precipitato dal 17esimo piano di un palazzo in Thailandia
Quentin Griffiths, cofondatore di Asos, è morto dopo essere precipitato dal 17° piano di un edificio in Thailandia. La causa sembra essere un incidente, anche se le autorità stanno ancora indagando. Griffiths aveva 58 anni ed era uno dei volti più noti nel settore della moda online. Secondo fonti locali, l’uomo si trovava in un appartamento di Bangkok al momento della tragedia. La notizia ha suscitato sorpresa tra colleghi e amici, che ricordano la sua passione per il mondo della moda digitale.
È morto a 58 anni Quentin Griffiths, cofondatore di Asos, famoso rivenditore online britannico di fast fashion e cosmetici: è precipitato dal 17esimo piano di un condominio in Thailandia. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Il cofondatore di Asos muore dopo una caduta dal balcone in ThailandiaQuentin Griffiths, imprenditore britannico di 58 anni che nel 2000 ha cofondato il rivenditore di fast fashion, è precipitato dal 17° piano di un condominio nella località balneare di Pattaya. it.fashionnetwork.com
