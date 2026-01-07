Morto David Rosen pioniere dei videogame e cofondatore di SEGA

È venuto a mancare a 95 anni a Los Angeles David Rosen, uno dei pionieri nel settore dei videogiochi e cofondatore di SEGA. La sua figura ha contribuito a plasmare l'industria dei videogame, lasciando un'importante eredità nel panorama tecnologico e culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che hanno condiviso la passione per il mondo videoludico.

È morto a 95 anni a Los Angeles David Rosen, cofondatore di SEGA, l'azienda leader nel settore dei videogame negli anni '80 e '90. La morte è avvenuta il 25 dicembre scorso, ma soltanto il 7 gennaio il suo portavoce Brad Callaway lo ha confermato. Rosen, nato a New York nel 1930, è stato un pilota dell'aeronautica militare degli USA e ha partecipato alla guerra in Corea. A fine conflitto è rimasto in Giappone ed è lì che nel 1954 ha fondato la Rosen Enterprises. L'azienda originariamente importava cabine fotografiche dagli Stati Uniti. Poi si è estesa a flipper e macchine a gettoni di vario tipo.

