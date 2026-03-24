Morte di Andreea Simone Gresti assolto dall’istigazione al suicidio

In un procedimento giudiziario presso il tribunale di Ancona, Simone Gresti è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga. La decisione segue un processo durato diverse settimane, che ha portato alla condanna dell’imputato. Nel frattempo, si è conclusa anche l’indagine sulla morte di Andreea, con l’assoluzione di Gresti dall’accusa di averla istigata al suicidio.

L’imputato è stato condannato solo per i maltrattamenti e lo spaccio di droga: 4 anni e 6 mesi. Procedeva con il rito abbreviato ANCONA – Quattro anni e sei mesi di condanna per Simone Gresti, per i reati di maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga. Assolto dall’accusa di istigazione al suicidio. La sentenza è arrivata oggi, poco prima delle 14, al tribunale dorico. Il 47enne, di Moie, era accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti nei confronti della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di origine romena e di spaccio di sostanze stupefacenti per una decina di cessioni di cocaina emerse durante le indagini sulla scomparsa della giovane. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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