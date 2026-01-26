anguillara carlomagno disperato dopo la morte dei genitori si indaga per istigazione al suicidio

A Anguillara, la morte dei genitori di Claudio Carlomagno ha suscitato profonde preoccupazioni. Dopo il doppio suicidio dei coniugi, avvenuto in un contesto segnato da accuse e tragedie familiari, la procura di Civitavecchia ha deciso di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio. L’indagine mira a chiarire le circostanze di questa drammatica vicenda, che ha sconvolto la comunità locale e sollevato numerosi interrogativi.

Roma, 26 gennaio 2025 - Un orrore senza fine. Dopo il doppio suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, schiacciati dall’onta dopo l’assassinio per mano di loro figlio della moglie Federica Torzullo, la procura di Civitavecchia aprirà un fascicolo per "istigazione al suicidio", necessaria per eseguire sui corpi dei coniugi l'autopsia. Carlomagno chiede di vedere il figlio. Il papà suò furgone davanti alla villetta. La villetta sequestrata. La gogna social. Il figlio senza mamma e nonni. Carlomagno “disperato”, chiede di vedere il figlio. Carlomagno, dopo aver ucciso sua moglie con 23 coltellate ad Anguillara, vicino a Roma, e aver saputo del suicidio dei suoi genitori che, a causa dell'immenso dolore, hanno scelto di farla finita, è sorvegliato a vista all'interno del carcere di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno ad Anguillara, s'indaga per istigazione: quali erano i rapportiLe autorità stanno conducendo un’indagine per istigazione al suicidio in relazione alla morte dei genitori di Claudio Carlomagno, avvenuta ad Anguillara.

Anguillara, sul suicidio dei genitori di Carlomagno si indaga per istigazione. Pressioni, odio social e quel biglietto di addioA Anguillara si indaga sull’episodio di suicidio dei genitori di Carlomagno per possibile istigazione.

