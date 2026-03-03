Abbiamo chiesto a Rfi proposte progettuali contro le vecchie criticità

Rfi ha presentato nuove proposte progettuali per affrontare le criticità della linea ferroviaria fino alla stazione ‘Ancona Marittima’. La riattivazione della tratta è al centro delle discussioni e rappresenta un intervento atteso da tempo. Le soluzioni offerte mirano a migliorare la funzionalità della linea e a risolvere le problematiche più evidenti. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

La riattivazione della linea ferroviaria fino alla stazione ‘ Ancona Marittima ’ è considerata un’ opera strategica e quindi, al netto delle criticità che potrebbero emergere, si farà: "Ringrazio l’assessore Baldelli per aver attivato questo tavolo operativo che ha avuto modo di audire i soggetti coinvolti per recepire le osservazioni utili alla realizzazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali che abbiamo chiesto di poter visionare entro il 2026" ha detto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. "Abbiamo chiesto a Rfi di formalizzare proposte progettuali in grado di superare le criticità del passato ha aggiunto l’ assessore regionale con delega al porto Giacomo Bugaro e allo stesso tempo che ci permettano di portare avanti i programmi che abbiamo per il porto e la città di Ancona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Stazione marittima, l'annuncio di Daniele Silvetti: «A febbraio il tavolo tecnico per le proposte progettuali»

Pubblicato il bando del Comune per le proposte e le idee progettuali per il prossimo Carnevale

