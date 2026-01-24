Controlli notturni sulle strade di Dongo | denunciato 28enne con tasso alcolemico tre volte il consentito

Nelle serate del 23 e 24 gennaio 2026, i carabinieri di Dongo hanno effettuato controlli notturni sulle strade del territorio, con l’obiettivo di prevenire incidenti e comportamenti rischiosi. Durante le operazioni, è stato denunciato un 28enne con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Questi interventi rientrano nelle attività di prevenzione delle stragi del sabato sera, garantendo maggiore sicurezza per i cittadini.

Durante il servizio sono stati allestiti diversi posti di controllo che hanno portato all'elevazione di sanzioni per varie violazioni al Codice della Strada. Nel corso delle verifiche i militari hanno fermato un 28enne residente a Dongo che, a seguito degli accertamenti effettuati, è risultato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,66 gl, ben oltre i limiti consentiti. Per l'uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. L'attività rientra nei servizi di controllo disposti dall'Arma dei carabinieri con l'obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi, soprattutto nelle fasce orarie notturne dei fine settimana.

Fermato alla guida con un tasso alcolemico 7 volte il consentito: denunciato 50enneUn uomo di 50 anni è stato denunciato a Brugherio dopo essere stato fermato alla guida di una Fiat Punto in via Lombardia.

