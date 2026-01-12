Fermato alla guida con un tasso alcolemico 7 volte il consentito | denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato denunciato a Brugherio dopo essere stato fermato alla guida di una Fiat Punto in via Lombardia. Durante il controllo, gli agenti hanno accertato un tasso alcolemico sette volte superiore al limite consentito. L'intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo del rispetto delle norme stradali, contribuendo alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Gli agenti della locale di Brugherio lo hanno fermato nei giorni scorsi per un controllo in via Lombardia mentre era al volante della sua Fiat Punto. E l'alcol test ha visto l'uomo, un brugherese di 50 anni, avere un tasso alcolemico 7 volte il consentito, risultato che ha portato al ritiro. Il 50enne brugherese è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza che, essendo oltre la soglia massima di 1,5, può essere ora punito con l'ammenda da 1.

