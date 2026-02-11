L’aeroplanino torna a volare in primavera la riapertura della Stella Maris a Montesilvano | i dettagli del progetto FOTO

L’aeroplanino torna a volare in primavera alla Stella Maris di Montesilvano. Dopo mesi di lavori, sono quasi pronti i nuovi spazi e le strutture. La riapertura segna un passo importante per il centro, che ha visto un intervento di riqualificazione importante. Nei prossimi giorni, sarà ufficialmente riaperto al pubblico, e i bambini potranno di nuovo divertirsi con le giostre e le attività all’aperto. La fine dei lavori si avvicina, e già si pensa a come rilanciare l’intera area.

Nel giorno in cui l'università d'Annunzio Chieti-Pescara ha varato la riqualificazione dell'ex Cofa di Pescara con il progetto Eassitech da oltre 18 milioni di euro, nella vicina Montesilvano è scattato il conto alla rovescia per la conclusione dei lavori alla Stella Maris, a cura dello stesso.

Il nuovo ospedale San Giacomo è al centro di un importante intervento di riqualificazione.

