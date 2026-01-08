La storia di Aloka il cane che si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti
Aloka, un cane indiano che ha vissuto per strada, si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti. La sua presenza simbolizza il legame tra natura e spiritualità, accompagnando il percorso di pace e dialogo promosso dai monaci lungo le strade del paese. Questa camminata mira a sensibilizzare sull’importanza della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.
Aloka, un ex cane libero indiano, sta accompagnando i monaci buddisti nella Marcia della Pace attraverso gli USA. Insieme percorreranno a piedi e in circa 120 giorni oltre 3.700 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il cane abbandonato Aloka e 19 monaci: la marcia silenziosa che sta commuovendo gli Stati Uniti - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - lastampa.it
Questo cane randagio salvato dai monaci buddisti sta affrontando con loro una marcia della pace che attraversa 10 Stati - Aloka, un cane randagio salvato dai monaci buddisti, sta compiendo una marcia della pace di 4. greenme.it
È una storia che sembra una parabola moderna, fatta di passi lenti, silenzi condivisi e di un cane che, senza dirlo, ha scelto da che parte stare. Una storia che commuove perché non cerca di stupire, ma lo fa lo stesso. Aloka cammina sull’asfalto americano acc - facebook.com facebook
