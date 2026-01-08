La storia di Aloka il cane che si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti

Aloka, un cane indiano che ha vissuto per strada, si è unito ai monaci buddisti nella Marcia per la Pace attraverso gli Stati Uniti. La sua presenza simbolizza il legame tra natura e spiritualità, accompagnando il percorso di pace e dialogo promosso dai monaci lungo le strade del paese. Questa camminata mira a sensibilizzare sull’importanza della convivenza pacifica e del rispetto reciproco.

