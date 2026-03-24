SPOLETO - Proseguono gli interventi di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 2016. A breve infatti inizieranno i lavori di miglioramento sismico delle ex scuole di Montebibico e Bazzano Inferiore, edifici di proprietà comunale che sono stati nel tempo riconvertiti in spazi a servizio della comunità, ospitando attività culturali, sociali e associative. La firma dei contratti d’appalto, avvenuta nei giorni scorsi, consentirà di consegnare alle ditte le aree di cantiere subito dopo le festività pasquali. Per quanto riguarda l’ex scuola di Montebibico, i cui lavori sono stati affidati alla ditta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montebibico e Bazzano Inferiore. Via agli interventi alle ex scuole

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