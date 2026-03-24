monte paschi ultime ore per lovaglio

Questione di ore. Ma il destino di Luigi Lovaglio pare ormai segnato. Il cda iniziato ieri per valutare la posizione dell'amministratore delegato dopo la sua discesa in campo con la lista presentata dalla holding Plt della famiglia Tortora è stato sospeso e aggiornato a questa mattina per la parte riguardando proprio il futuro del banchiere. L'obiettivo, secondo quanto risulta al Giornale, sarebbe quello di prendersi ancora del tempo per approfondire la posizione di Lovaglio a 360 gradi con pareri tecnico-legali prima di procedere con il ritiro delle deleghe, richiesta di dimissioni o addirittura con un licenziamento per giusta causa. Non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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