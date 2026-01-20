Monte Paschi | Tesoro favorevole a riconferma Lovaglio
Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena si prepara a definire la nomina del nuovo amministratore delegato, con Luigi Lovaglio tra i candidati più accreditati. La situazione è influenzata da un’indagine giudiziaria relativa all’operazione Mediobanca, che aggiunge complessità alla discussione. L’attesa cresce, mentre gli interlocutori valutano le possibili scelte strategiche per il futuro della banca.
Sale l’attesa per il prossimo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, con il board che discute ancora su chi candidare alla carica di AD, attualmente affidata a Luigi Lovaglio, e con un’indagine giudiziaria sull’operazione Mediobanca che complica il quadro. Giovedì 22 gennaio il CdA della banca senese dovrà avviare la stesura della lista per il rinnovo in primavera, nominare l’head hunter (MF scrive che si fa il nome di Korn Ferry). Sul tavolo degli amministratori ci sarà anche una modifica al regolamento che potrebbe escludere Lovaglio dalla formazione della rosa, in una scelta che verrebbe giustificata con la volontà di tutelare la banca rispetto alle ipotesi di concerto oggetto di indagine da parte della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Monte dei Paschi, cda chiamato a sciogliere il nodo MediobancaIl consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si riunisce a Roma per definire il nuovo piano industriale, che dovrà essere presentato alla Bce entro marzo.
Il successore di Carlo Rossi (Fondazione Monte dei Paschi di Siena) per il triennio 2026-2028 è il presidente di Fondazione Caript Luca Gori. Nel suo primo intervento dopo l'elezione ha dichiarato che punta a «Valorizzare le esperienze dei territori a servizio - facebook.com facebook
