Ecco i 40 Comuni comaschi in cui arrivano le antenne per il 5G | coperti anche piccoli borghi sotto i 2mila abitanti

Questa mattina, sono stati installati i primi 40 ripetitori 5G in diversi Comuni della provincia di Como. La nuova tecnologia porterà internet veloce anche in piccoli borghi con meno di 2.000 abitanti. La connessione a 1 Gbps arriverà grazie alla tecnologia FWA, migliorando così la connessione in zone finora scoperte.

La nuova rete Fwa (che sfrutta le onde radio) è attivata da Eolo con 11 stazioni radio sul territorio provinciale dove non arriva la fibra La connessione fissa a 1 Gbps arriva anche in diversi centri della provincia di Como grazie alla tecnologia FWA 5G. Sono attualmente 40 i comuni comaschi coperti dalla nuova infrastruttura, attiva attraverso 11 BTS (stazioni base trasmittenti) distribuite sul territorio. L’intervento riguarda sia località del lago sia comuni dell’entroterra e dell’area montana, con un’attenzione particolare ai piccoli centri. Secondo i dati diffusi, oltre 75 mila residenti nel Comasco possono oggi accedere a una connettività a banda ultra-larga con prestazioni fino a 1 Gbps, paragonabili a quelle disponibili nelle grandi città.🔗 Leggi su Quicomo.it

In 40 Comuni della provincia di Como arrivano le antenne 5G.

Le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle aree boschive della provincia di Como, affinché contrastare lo spaccio di droga.

