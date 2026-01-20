Troppi pregiudicati nel bar il questore lo chiude per sette giorni

Il questore di Caltagirone ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni per un bar nel rione San Giacomo, a causa della presenza frequente di persone con precedenti penali. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di disturbo nel territorio. La decisione si inserisce in un più ampio intervento di tutela dell’ordine pubblico e della legalità nella zona.

La polizia ha sospeso temporaneamente l'attività di un bar di Caltagirone, nel rione San Giacomo, in quanto diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati, all'interno dell'esercizio pubblico oggetto del provvedimento, diversi clienti con precedenti in materia di stupefacenti, per reati, anche gravi, contro la persona e per reati contro il patrimonio. Sulla base delle segnalazioni provenienti dal commissariato, al termine dell'istruttoria svolta dalla polizia amministrativa, che ha sviluppato e analizzato i dati, il questore ha disposto la chiusura temporanea dell'attività per 7 giorni.

