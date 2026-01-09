Lutto nel mondo della musica | addio al cantante neomelodico Gino Polese
Si comunica con rammarico la scomparsa di Gino Polese, cantante neomelodico napoletano, deceduto ieri all’età di 68 anni. La sua voce ha accompagnato molte generazioni, lasciando un’importante eredità nella scena musicale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale napoletano e per tutti i suoi fan.
Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana. Addio a Gino Polese, morto ieri all'età di 68 anni. A darne l'annuncio, sui social, è stata la famiglia. La notizia ha subito fatto il giro del web e tanti sono già i messaggi per l'artista originario di Ponticelli. I funerali di Polese si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Addio al maestro Alessandro Tomei, lutto nel mondo della musica
Leggi anche: Grave lutto nel mondo della musica: addio al maestro Beppe Vessicchio
Lutto nel mondo della musica: addio al cantante neomelodico Gino Polese; Lutto nel mondo accademico, addio al professor Luigi Di Comite: Una perdita per l'intera città; Addio a Tobias Wapner: il talento e il sorriso tra l’arte grafica e la musica; L'appuntamento con il Capodanno in piazza Saffi.
“Stroncato dalla malattia”: tremendo lutto nella musica - Mondo della musica in lutto per la prematura scomparsa di un grande del settore. newsmondo.it
Musica, addio a Eddie “Tan Tan” Thornton: la tromba del reggae britannico - È morto a Londra all’età di 94 anni Eddie “Tan Tan” Thornton, trombettista giamaicano che ha lasciato un’impronta profonda nella musica britannica dagli anni ... thesocialpost.it
Lutto nel mondo della musica: morto a 65 anni Perry Bamonte - Mondo della musica in lutto, è morto a 65 anni lo storico chitarrista e tastierista dei The Cure, Perry Bamonte. notizie.it
Lutto nel mondo della cultura lariana: aveva 85 anni - facebook.com facebook
#NEWS - Lutto nel mondo del #giornalismo. #PeterArnett, reporter americano tra i più celebri del mondo e Premio #Pulitzer, è morto all’età di 91 anni. A darne notizia è l’ @AP , l’agenzia per cui #Arnett ha lavorato a lungo e che ne ha segnato la carriera. Il gio x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.