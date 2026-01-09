Lutto nel mondo della musica | addio al cantante neomelodico Gino Polese

Si comunica con rammarico la scomparsa di Gino Polese, cantante neomelodico napoletano, deceduto ieri all’età di 68 anni. La sua voce ha accompagnato molte generazioni, lasciando un’importante eredità nella scena musicale locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama musicale napoletano e per tutti i suoi fan.

Lutto nel mondo della musica neomelodica napoletana. Addio a Gino Polese, morto ieri all'età di 68 anni. A darne l'annuncio, sui social, è stata la famiglia. La notizia ha subito fatto il giro del web e tanti sono già i messaggi per l'artista originario di Ponticelli. I funerali di Polese si. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

