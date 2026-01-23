Matteo Ricci torna ad Ancona Parlerà di Groenlandia e altro con Valeria Mancinelli Maurizio Mangialardi e Antonio Mastrovincenzo

Matteo Ricci sarà ad Ancona il 24 gennaio 2026 per partecipare all’evento “L’Italia, l’Europa e le sfide del nuovo anno”. Insieme a Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi e Antonio Mastrovincenzo discuterà di temi attuali, tra cui la Groenlandia e questioni internazionali. L’incontro offre un’occasione di confronto su questioni politiche e sociali di rilevanza nazionale e europea.

ANCONA – Matteo Ricci torna ad Ancona. E lo farà domani, sabato 24 gennaio 2026, per un evento intitolato "L'Italia, l'Europa e le sfide del nuovo anno". L'appuntamento è per le 11 all'H3 Conference Center, edificio D1 del Gross Center. Ricci, europarlamentare del Partito.

