Cna Federmoda Calabria sbarca con il workshop Cantami o Musa alla Mediterranea

Avvicinare gli studenti al mondo del design e della moda, offrendo loro un approccio concreto con il “saper fare” e il talento, ma anche con una visione d’impresa. La presidente di Cna Federmoda Calabria, la designer Giosì Vittoria Barbaro, ha condotto gli studenti in una giornata di immersione nella sua realtà aziendale, all’insegna della creatività. “Un’idea che nasce dal nostro territorio e guarda al futuro - ha spiegato la presidente -. Un’esperienza che mette in dialogo generazioni diverse, competenze e visioni, creando uno spazio dove imparare e sperimentare – ha commentato Barbaro -. Questo progetto è proprio questo: un ponte tra presente e futuro, tra formazione e impresa, tra territorio e innovazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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