Mobilità personale ATA 2026 | valutazione servizio preferenze deroghe figli autodichiarazioni Le Faq di Mileto Gilda

Dal 23 marzo sono aperte le domande di mobilità per il personale ATA 2026, con scadenza il 13 aprile per i dipendenti di ruolo. Le procedure riguardano la valutazione del servizio, le preferenze di sede, le deroghe per i figli e le autodichiarazioni. Le FAQ pubblicate dalla Gilda di Mileto forniscono chiarimenti sui vari aspetti del processo.

Aperte dal 23 marzo le domande di mobilità per il personale ATA 2026. Le domande possono essere presentate entro il 13 aprile dal personale di ruolo. Per sciogliere i dubbi dei lettori di Orizzonte Scuola una puntata dedicata alle operazioni con Michele Mileto (Gilda Sinatas). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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