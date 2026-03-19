Mobilità ATA 2026 2027 il 23 marzo al via le domande | ecco i MODULI utili

Il 23 marzo 2026 apre ufficialmente la possibilità di presentare le domande per la mobilità ATA 20262027. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che contiene tutte le indicazioni e le scadenze relative ai moduli da compilare. Le procedure devono essere seguite attentamente per partecipare alle prossime assegnazioni di ruolo.

Con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni e le scadenze per le domande di mobilità 20262027. Per il personale ATA le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Istanze Online (POLIS). L'articolo Mobilità ATA 20262027, il 23 marzo al via le domande: ecco i MODULI utili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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