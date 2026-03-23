Desio (Monza Brianza), 23 Marzo 2026 – Un pacco con dentro un chilogrammo di hashish consegnato a domicilio dal corriere, accompagnato dagli uomini della Guardia di Finanza. Dieci panetti di droga in una scatola intestata a una sessantenne di Desio, il cui numero di telefono risultava quello indicato per eventuali necessità durante la spedizione. La signora, donna delle pulizie in nero, madre di famiglia e incensurata, è trasalita quando è tornata a casa e i finanzieri le hanno fatto scattare le manette con l'accusa di detenzione a scopo di spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti e l'hanno accompagnata al carcere femminile di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A casa arriva un misterioso pacco con un chilo di hashish: colf 60enne (ignara e incensurata) lo ritira. Finisce in carcere e poi viene liberata

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