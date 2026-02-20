Ruba alcolici al megastore | sorpresa in flagranza e arrestata

Una donna di 43 anni, residente nel Vicentino, è stata sorpresa a rubare alcolici dal megastore. La donna, nota alle forze dell’ordine, cercava di portare via bottiglie senza pagare. È stata fermata in flagrante dalla sicurezza mentre tentava di uscire con la merce nascosta. La scena si è svolta davanti ai clienti, che hanno assistito alla sua cattura. La donna è stata arrestata e portata in commissariato.

L'obiettivo era fare scorta di alcolici senza spendere neppure un euro. L'epilogo è stato pesante per una donna di 43 anni residente nel vicentino e già nota alle forze dell'ordine. E' stata arrestata con l'accusa di tentato furto aggravato. La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di ieri presso un punto vendita del centro commerciale "Le Brentelle" di Sarmeola di Rubano. L'operazione è scattata quando un addetto alla sicurezza ha notato il comportamento sospetto di una donna all'interno del reparto alcolici. Seguita a debita distanza, quest'ultima è stata vista prelevare sette bottiglie di superalcolici dagli scaffali.