Nuove operazioni delle forze israeliane (Idf) contro obiettivi in Iran. A riferirne è il sito di notizie israeliano Ynet secondo cui le Idf stanno attaccando siti per il lancio di missili e altre strutture nell’ovest della Repubblica islamica dopo che sei persone sono rimaste lievemente ferite per un attacco un missile balistico lanciato dall’Iran contro Tel Aviv. Sei persone sono rimaste lievemente ferite a seguito dell’impatto di un missile balistico lanciato dall’Iran contro Tel Aviv. Lo riferiscono i servizi di soccorso israeliani. Secondo la polizia, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edifici e auto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran lancia razzi su Tel Aviv, Israele risponde bombardando Teheran. Prezzo del petrolio risale oltre i 100 dollari

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